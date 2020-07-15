В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах

В Ставрополе пожилая женщина избила молодых людей, которые занимались сексом в кустах под окнами ее жилища. Пенсионерка набросилась на любовников с палкой в руках.

Инцидент был заснят на видео одним из очевидцев и размещен в соцсетях. На кадрах можно заметить, как пожилая женщина подходит к кустам, в которых плотским утехам предаются молодые люди, а затем начинает бить палкой каждого из любовников.

Как сообщает Регион онлайн, пенсионерка не только побила палкой бесстыдно ведущих себя влюбленных, но и обругала их за невоспитанность.