Мужчину оштрафовали за неправильное ношение маски в Благовещенске

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Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование маски при посещении магазина. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что мужчина надел средство индивидуальной защиты так, что оно не закрывало лицо. В частности, маска висела у нарушителя на подбородке. Таким образом, он нарушил распоряжение губернатора Приамурья о масочном режиме, который обязывает жителей региона маски при посещении торговых точек.

«Пироженко не оспаривал тот факт, что имеющаяся при нем маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания», – рассказали в суде.

При этом в суде не приняли во внимание аргумент, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица.