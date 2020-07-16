Мужчина устроил драку в столичном автобусе

Неадекватный мужчина устроил дебош в московском автобусе. Сперва он кидался на попутчиков, а затем стал хвалиться наличием удостоверений.

Дело в том, что дебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сперва он начал приставать к женщинам, однако один из пассажиров стал заступаться за них и вызвал пьяного мужчину на поединок.

Около пяти минут длилась словесная перепалка между противниками. Они пытались запугать друг друга.Во время «переговоров» провокатор призывал соперника ударить его, однако тут же говорил, что у него есть неприкосновенность и показывал три удостоверения. В итоге защитник дам удержался от начала драки, а дебошир сбежал, пишет РЕН ТВ.