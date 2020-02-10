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Мужчина стрелял в головы прохожим из-за пачки сигарет

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Нижнего Новгорода, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на областное ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью в начале февраля. Сообщается, что мужчина выстрелил в головы двум молодым мужчинам из травматического пистолета из-за выброшенной пачки из-под сигарет. Его жертвами стали 21-летний и 22-летний нижегородцы. После этого он скрылся с места преступления на авто.

У одного из пострадавших диагностировали ранение в голову с разрывом правого глазного яблока, второй получил огнестрельное ранение в правую щеку.

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