Мужчина сбросил девушку в Фонтанку и утонул, пытаясь её спасти

Трагический случай произошёл в Санкт-Петербурге. Там в реке Фонтанка утонул мужчина. Об этом сообщает портал «Невские новости».



ЧП произошло в ночь на воскресенье, 16 февраля. Сначала мужчина и женщина разговаривали на набережной. Потом между ними случилась ссора, мужчина взял подругу за ноги и скинул вниз. Она провалилась под лёд.



Одумавшись, кавалер бросился спасать даму, но утонул сам. Его девушке повезло больше – её успели спасти.



Утонувший – гражданин Узбекистана, 1956 года рождения. Его спутница, 1971 года рождения, с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу.



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