Мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку в Петербурге

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который похитил девятилетнюю девочку в Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 октября. На Васильевском острове местные жители заблудившего ребенка. Его передали в полицию, чтобы найти родителей. Выяснилось, что девочку ранее похитил неизвестный мужчина на черной машине. Он взял ее за руку рядом с домом и увез в неизвестном направлении.

Известно, что злоумышленник ударил жертву по голове, из-за чего она не может ничего вспомнить. Неизвестно, что мужчина делал дальше. Вечером девочку высадили на пустыре.

Ребенка осмотрели врачи и положили в больницу. У девочки может быть закрытая черепно-мозговая травма. Правоохранители устанавливают полную картину случившегося.