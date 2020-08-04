Мужчина насиловал девочек и заставлял их принимать наркотики

Суд вынес приговор жителю Нижнекамска, который был признан виновным в нескольких тяжких преступлениях, пишет портал «Kazan First».

Выяснилось, что в 2018 году наркоман, угрожая двум девочкам-подросткам, заставил их принять наркотики. В это время он сам был «под кайфом». Мужчина изнасиловал сначала одну несовершеннолетнюю. При этом он запер ее в квартире, не разрешая выходить на улицу. После этого педофил надругался над другой девочкой.

На суде выяснилось, что осужденный купил наркотики, которые после продал. Во время очередной продажи его задержали полицейские.

Отметим, что злоумышленника отправили в колонию строгого режима на 17 лет с ограничением свободы на полтора года и лишением права на вождение транспорта на два года.