Мужчина надругался над насильником в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело против жителя Екатеринбурга, который подозревается в изнасиловании, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что крановщик познакомился с 32-летним прессовщиком на остановке. Мужчины употреблять алкоголь. Вскоре собутыльники отправились домой к крановщику, где продолжили застолье и затем легли спать.

Утром прессовщик проснулся и понял, что его насилуют. Он обратился в полицию. Выяснилось, что потерпевший в прошлом имел судимость за изнасилование, кражу, грабеж и разбой.

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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет лишения свободы.