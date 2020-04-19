Москвичка заколола 8-месячную дочь антибиотиками до полусмерти

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В отношении 31-летней жительницы Москвы возбудили уголовное дело, когда она едва не убила свою маленькую дочь. Об этом пишет РЕН ТВ.

Известно, что месяц назад женщина решила без помощи медиков снизить температуру у 8-месячной дочери. Она смешала в шприце мощный антибиотик с «Лидокаином» и сделала такой укол малышке. Когда ребенку стало еще хуже, мать вызвала врачей скорой. Медики госпитализировали потерпевшего младенца, у которого имелись судороги, а также отравление медикаментами и гипоксическое поражение мозга (отсутствие кислорода).

Теперь в отношении горе-матери ведется расследование. Она и ранее считалась неблагополучным родителем.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских

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