Под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских

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Двое сотрудников ДПС задержали подозреваемых в убийстве мужчины на территории Красноярского края. Преступление было совершено на глазах у патрульных. О ЧП стражи порядка узнали, когда им сообщили: по пути в направлении села Курагино едет ВАЗ, из которого стреляют.

К месту происшествия оперативно выехали инспекторы ГИБДД. Сперва они приехали в населенный пункт Большая Иня, а затем оказались на проселочной дороге, где увидели две легковушки. из одной машины вышли двое мужчин и поочередно произвели выстрелы в молодого человека 1995 года рождения. Потерпевший умер от полученных ранений.

Сотрудник ДПС призвал нападавших положить оружие не землю, а затем лечь. После этого полицейский предупредительно выстрелил в воздух. Спустя несколько мгновений правоохранители уже задержали троих мужчин. Двое из них – граждане 1999 и 1978 годов рождения – являются подозреваемыми, а третий был пассажиром их авто. В машине убитого было четыре человека, сообщает КрасноярскМедиа.

Ранее сообщалось, что самолет Су-25 случайно убил ракетой четырех человек

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