Семимесячный младенец найден мертвым в Петербурге

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Семимесячный малыш найден мертвым на территории Санкт-Петербурга. Об этом пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что труп ребенка был обнаружен в одной из квартир, находящихся на улице Муринская дорога. Не сообщается, что стало причиной смерти младенца.

По предварительным данным, у ребенка была полноценная семья. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских

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