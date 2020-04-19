Семимесячный младенец найден мертвым в Петербурге

Семимесячный малыш найден мертвым на территории Санкт-Петербурга. Об этом пишет РЕН ТВ.
Уточняется, что труп ребенка был обнаружен в одной из квартир, находящихся на улице Муринская дорога. Не сообщается, что стало причиной смерти младенца.
По предварительным данным, у ребенка была полноценная семья. Проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее мы писали, что под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских
Читайте также: Самолет Су-25 случайно убил ракетой четырех человек
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram