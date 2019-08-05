Морской скат напал на туриста в Евпатории

Отдыхавший на пляже в Евпатории на мужчину напал морской скат. Инцидент случился после того, как гражданин сам совершил попытку нападения на животное.

Потерпевший с семьей отдыхал на пляже. Глава семьи в маске стал нырять, во время этого занятия мужчина обнаружил множество скатов на дне моря. После сделанного открытия мужчина вернулся на берег, взял нож и вернулся в море. Когда гражданин решил ударить ската ножом, тот уколол охотника шипом.

После ЧП мужчина вернулся на берег и показал жене рану и своего обидчика. Супруга пострадавшего вызвала скорую, врачи забрали в больницу травмированного мужчину. Медики пояснили, что рану отдыхавшему нанес скат-хвостокол, его яд не является опасным для человека, сообщает ФорПост.

Фото из архива потерпевшего