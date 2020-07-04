Молодые люди устроили БДСМ-прогулку в Приморье

- Advertisement -

Девушки в бикини в компании молодого человека в белом костюме устроили БДСМ-прогулку по Владивостоку. Оголенные красотки прошлись по Спортивной набережной, пишет Комсомольская правда.

Момент прогулки засняли на видео и выложил в Сеть. При просмотре можно заметить, как две девушки в стилизованных ошейниках, а также бикини и на каблуках идут широким шагом в сопровождении 21-летнего парня.

«Первым подобное видео еще несколько лет назад снял московский блогер Давид Манукян. Я не скрываю, что воспользовался идеей. Хотелось как-то разнообразить скучные будни, поднять настроение людям, уставшим от карантина», – заявил молодой человек.

Пользователи Сети встретили «в штыки» перформанс молодых людей. Многие отметили, что прогулки подобного типа надо пресекать полицейским. Однако молодой человек, который прогулялся по набережной в костюме возразил своим критика и заявил, что они являются «диванными экспертами» и «не участвуют в жизни города».

Он добавил также, что зачастую жители Владивостока подходили к нему и девушкам, желая сделать фото, улыбались, одобряли перформанс.