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Новости мираОбщество

Министерство транспорта предложило новые правила ПДД. Они коснутся тонировки, островков безопасности и стоянки

Иван Федоров

Министерство транспорта предложило ввести новые правила ПДД для россиян, сообщает «Коммерсантъ». 

Так, в ведомстве предлагают запретить стоянку и остановку на островках безопасности. По словам специалистов, в настоящее время из-за этого происходят множественные наезды на стоящие машины. Также планируют расширить зону действия знака «Остановка запрещена». Его действие будет прекращаться после знака «Парковка», а «правило желтой линии» больше не будет работать. То есть действие знака не будет прекращаться там, где закончилась цветная полоса. Если в этом месте остановка запрещена, то она будет запрещена до следующего перекрестка или конца населенного пункта, независимо от желтой линии. 

Также разгоняться до 90 км/ч смогут автобусы, оборудованные ремнями безопасности и исключительно сидячими местами. Для остальных маршрутных транспортов лимит скорости составит 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Кроме того, минтранс предложил ввести знак «Движение автобусов запрещено».  Также если сзади под стеклом маршрутного транспорта загорается надпись «Внимание, пассажир», то автомобиль, движущийся следом за автобусов, должен будет остановиться и пропустить всех пешеходов. 

Помимо этого, предложили изменить и правила тонировки: лимит для ветрового и боковых передних стекол хотят установить на уровне 70%, а процент пропускаемости света для других стекол, при наличии боковых зеркал, не важен.

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