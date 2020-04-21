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Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

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Глава Геленджика Алексей Богодистов позволил себе несколько резких фраз в отношении своего пресс-секретаря. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что чиновник решил, что трансляция его общения с жителями города в Instagram завершена, после чего начал ругать помощницу, которая якобы мешала ему в ходе общения с людьми.

«Господи, прости», – заявил он в конце реплики.

Богодистов заявил, что после случившегося готов взять удар на себя. По словам чиновника, он не смог сдержать эмоций. Сам он считает, что никого не оскорбил, но готов принести извинения.

Фото — МК

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