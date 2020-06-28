Матери закатавшего в бетон ребенка предъявлено обвинение

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В СК по Астраханской области сообщили, что местной жительнице Галине Морозовой, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, предъявили обвинение. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что женщина призналась в совершении преступления на допросе.

«Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сотрудники полиции нашли замурованное в бетоне тело ребенка. Его обнаружили под полом в доме его старшего брата. Выяснилось, что мать убила сына в ходе ссоры и скрыла следы. Позже она с мужем обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка. Семья пыталась ввести в заблуждение следствия.

Отмечается, что Галина Морозова занималась политикой. Она баллотировалась на пост губернатора Астраханской области, а также предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.