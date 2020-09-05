Мать жестко отомстила мужчине, который зверски избил ее сына

Выясняются обстоятельства инцидента, который произошел накануне в поселке Кадровик в Челябинской области, пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам местной жительницы, подруга ее сына пожаловалась ему на своего отчима. Это произошло в тот момент, когда за девушкой на такси приехали мать и отчим. При этом и девушка, и ее мать плакали.

«Вроде бы девушка сказала, что отчим избивает ее. Видимо, мой сын решил разобраться», – рассказала собеседница журналистов.

Когда подросток подошел поговорить с отчимом подруги, тот сразу же принялся бить парня. Мама пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию. Прямо при них она набросилась на мужчину и избила его. Злоумышленника тоже доставили в больницу. Подросток был в тяжелом состоянии, операция шла четыре часа.