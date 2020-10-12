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Мать держала родную 13-ти летнюю дочь, пока девочку насиловал отчим

Елена Лобанова

В Башкирии отчим несколько раз насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Как минимум один раз в этом участвовала ее родная мать, сообщает РИА «Новости». 

Все произошло в Калтасинском районе. Сотрудники прокуратуры заявили, что отчим не раз насиловал девочку, а в одном эпизоде участие принимала и родная мать подростка.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» женщина держала девочку и зажала ей рот рукой, чтобы та не кричала во время насилия. 

Все вскрылось, когда девушка рассказала о произошедшем родному отцу. Тот написал заявление в полицию.  

— В настоящее время в отношении матери и 32-летнего отчима заведено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Их уже задержали, — рассказали в СК по региону.  

Помимо родителей девочки, прокуратура проверит и работу органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства. 

В настоящее время девочка находится у своей бабушки, для нее организовали психологическое сопровождение.

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