Мать держала родную 13-ти летнюю дочь, пока девочку насиловал отчим

В Башкирии отчим несколько раз насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Как минимум один раз в этом участвовала ее родная мать, сообщает РИА «Новости».

Все произошло в Калтасинском районе. Сотрудники прокуратуры заявили, что отчим не раз насиловал девочку, а в одном эпизоде участие принимала и родная мать подростка.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» женщина держала девочку и зажала ей рот рукой, чтобы та не кричала во время насилия.

Все вскрылось, когда девушка рассказала о произошедшем родному отцу. Тот написал заявление в полицию.

— В настоящее время в отношении матери и 32-летнего отчима заведено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Их уже задержали, — рассказали в СК по региону.

Помимо родителей девочки, прокуратура проверит и работу органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства.

В настоящее время девочка находится у своей бабушки, для нее организовали психологическое сопровождение.