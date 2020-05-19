Машина убила пешехода после столкновения с деревом

18 мая в Искитиме пешеход погиб после того, как легковой автомобиль протаранил дерево. Водитель авто остался в живых.
Все случилось, когда 27-летний автолюбитель, управляя седаном Toyota Camry, потерял контроль над машиной и допустил столкновение с деревом. После удара машина отскочила на пешехода и сбила его.
В итоге иномарка перевернулась, ее водитель получил серьезные травмы и угодил в больницу, а потерпевший пешеход погиб от смертельных ранений. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram