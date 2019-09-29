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Мария Лиман продемонстрировала роскошную фигуру в откровенном белье

Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман показала в Сети свою прекрасную фигуру. Для откровенной фотосессии модель выбрала красное белье.

Пикантные снимки знаменитость разместила в соцсети Инстаграм. На кадрах девушка позирует на винтажном стуле. В момент фотосета на Марии надето лишь красное откровенное белье.

Лиман решила узнать у поклонников, идет ли ей красный цвет. Многие ее почитатели остались в восторге от смелых публикаций. Однако нашлись и те, кто заметил, что белый и синий цвета Марии подходят больше, сообщает ДонДэй.

Фото: Инстаграм

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