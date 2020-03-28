«Маньяка с ножом» из Тольятти нашли мертвым в Самаре

Никита Брыкин
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Выясняется причина гибели 22-летнего Артема Семенова в исправительной колонии в Куйбышевском районе Самары, которого прозвали «тольяттинским «маньяком с ножом». Об этом пишет портал «63.ru».

По предварительной версии, есть признаки суицида. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Злоумышленника был приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Юноше выдвинули обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с оружием, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. По версии следствия, молодой человек подстерегал своих жертв в безлюдных местах или в подъездах, набрасывался на женщин, избивал их и скрывался. Суд признал его виновным в шести эпизодах.

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