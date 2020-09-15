Мальчику из Липецкой области, у которого обгорело 80% тела, ампутировали пальцы

В понедельник, 14 сентября, мальчику, у которого обгорело 80% тела, ампутировали пальцы на руке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил иеромонах Венедикт.

Операция проходила в ожоговом центре в Нижнем Новгороде. Даниилу ампутировали пальцы на левой руке, но смогли сохранить кисть и саму руку. Кроме того, иеромонах сообщил, что на мальчике не приживается никакая другая кожа, поэтому придется 75% тела прикрывать собственной.

Напомним, ранее мальчик получил ожоги, случайно облившись бензином.



