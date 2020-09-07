В Липецке подросток облился бензином и получил 80% ожогов тела

В пятницу, 4 сентября, в Липецке 12-летний мальчик случайно облил себя бензином и получил множественные ожоги тела, сообщает региональный следственный комитет.

По предварительной информации, мальчик, играя со своими сверстниками в селе Карамышево Грязинского района, случайно облился бензином из бензобака своего мопеда. После этого подростки решили развести костер, а когда 12-летний мальчик подошел к огню, его одежда моментально вспыхнула. Очевидцы произошедшего сразу же начали тушить подростка и вызвали «скорую помощь».

В настоящее время ребенок находится в “Областной детской больнице” с ожогами третьей степени. У подростка повреждено 80% тела. Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.