Локальный режим ЧС введен в Элисте после взрыва газа

Локальный режим ЧС ввели в Элисте (Калмыкия) после взрыва газа в девятиэтажке. ЧП произошло вечером 26 февраля.

Уточняется, что в результате происшествия были повреждены несущие конструкции здания. При этом была временно прекращена подача газа в жилой дом.

После происшествия были эвакуированы жильцы 54 квартир. Пострадал один человек – 50-летний мужчина. Он пребывает в больнице, сообщает ТАСС.

Фото: Инстаграм-аккаунт Администрации Элисты