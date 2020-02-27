Локальный режим ЧС введен в Элисте после взрыва газа

Локальный режим ЧС ввели в Элисте (Калмыкия) после взрыва газа в девятиэтажке. ЧП произошло вечером 26 февраля.
Уточняется, что в результате происшествия были повреждены несущие конструкции здания. При этом была временно прекращена подача газа в жилой дом.
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Сегодня примерно в 21:44 по номеру 112 поступило сообщение о громком взрыве в первом подъезде дома №15 второго микрорайона. ⠀ По предварительным данным, в квартире на 8 этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. На место прибыли пожарные и спасатели МЧС. Эвакуированы уже два подъезда жилого дома — 54 квартиры. Специалисты Администрации города составили список жильцов дома. Для них организованы автобусы, которые доставят жителей 15 дома во временный пункт размещения, развёрнутый на базе сш 17, большая часть отправилась к родственникам. ⠀ На месте ЧП развернут оперативный штаб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ⠀ В эти минуты в Администрации города проходит экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством Юрия Зайцева. Создана Комиссия по обследованию места взрыва.
После происшествия были эвакуированы жильцы 54 квартир. Пострадал один человек – 50-летний мужчина. Он пребывает в больнице, сообщает ТАСС.
Фото: Инстаграм-аккаунт Администрации Элисты