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Новости мираОбщество

Липецкие дольщики дома по улице 50 лет НЛМК получат денежные компенсации

Елена Лобанова

Дольщики дома по улице 50 лет НЛМК получат денежные компенсации. Об этом рассказала пресс-служба областной администрации. 

Так, собственникам, купившим квартиры и парковочные места в секциях, на которые было получено разрешение на строительство, выплатят денежную компенсацию. В общей сложности их число составляет 175 дольщиков. 

— Что касается граждан, купивших квартиры в секциях дома, на которые не было разрешения на строительство, то их права могут быть восстановлены силами субъекта. В настоящее время прорабатываются возможные механизмы и пути решения, — говорится в сообщении. 

Напомним, ЖК «Наполеон» начал строиться 14 лет назад. Однако до сих пор никто так и не получил здесь жилье. От действий застройщика пострадали более 300 человек. 

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Как пояснили в Фонде, деньги будут выплачиваться в соответствии с рыночной стоимостью одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Сумму можно будет узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ, ближайший из которых находится в Воронеже.

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