Компания Huawei презентовала Nova 5T с пятью фотомодулями

Китайская компания Huawei представила общественности новый смартфони Nova 5T. Его «сердцем» является 8-ядерный процессор Kirin 980, с поддержкой искусственного интеллекта. Память составляет 128 Гб, на аппарате установлена ОС EMUI 9.1.

Среди дополнительных приятных опций NFC, возможность быстрой зарядки Huawei SuperCharge, аккумулятор на 3750 мА*ч. Что касается экрана FullView, то его размер равняется с 6,26 дюйма, в нем имеется также вырез под «фронталку» на 32 МП. А вот основная камера содержит сразу 4 модуля (их разрешения таковы: 48 МП, 16 МП, 2 МП и 2 МП).

Nova 5T поддерживает 2 SIM-карты и обладает USB 2.0 Type-C, но разъем под microSD отсутствует. В России данную модель начнут реализовывать 22 ноября. Телефон обойдется в 27 990 рублей, сообщает it-world.ru.

Фото: it-world.ru