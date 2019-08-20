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Клип Бузовой «Лайкер» стал невероятно популярным

Популярная исполнительница Ольга Бузова представила 19 августа новый клип на свою песню «Лайкер». Видео сняли в ретро-стиле с «закосом» под 1980-е годы. Клип содержит много юморных моментов.

Согласно сюжету, возлюбленный Бузовой лайкает фривольные фотографии девушек в социальных сетях. Ольга замечает такое поведение молодого человека и нападает на него со сковородой. После чего мужчина удаляет аккаунт.

«Мужчины, вот теперь вы знаете, что с вами будет, если вы будете лайкать не только своих любимых», — пошутила Бузова в соцсетях, не выпуская сковородку из рук.

Отметим, что менее, чем за 24 часа, новый клип набрал 1,5 миллиона просмотров, сообщает МК.

Фото: скриншот из клипа

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