Казанские спортклубы поменяли логотипы из-за COVID-19

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Хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин» изменили свои логотипы на время борьбы с пандемией коронавируса. Новость об этом распространили пресс-службы команд в Твиттере.

На новом логотипе казанского хоккейного клуба талисман команды барс находится в доме, на карантине. Эмблема «Рубина» выполнена в похожем стиле: змей Зилант тоже помещен в дом, на карантин.

Таким образом команды призывают россиян соблюдать правила борьбы с COVID-19, не забывать о самоизоляции, находиться дома. Об этом сообщает Вечерняя Казань.