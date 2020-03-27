Казанские спортклубы поменяли логотипы из-за COVID-19

Алексей Агеев
Фото - Твиттер
Новости мира

Расчлененные трупы нашли в Тропаревском парке в Москве

В Тропаревском парке на юго-западе столицы второй день находят части тел людей. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.
Узнать больше
Новости мира

Мужчины устроили дрифт на карте во Владикавказе

Во Владикавказе мужчины устроили дрифт среди бела дня и на оживленной улице. Они рассекали на картингах по проспекту Мира и были засняты...
Узнать больше
Новости мира

Муж пациентки закатил скандал врачу за поставленный женщине диагноз

В Одинцово (Московская область) супруг пациентки закатил скандал доктору. Причиной для конфликта стали поставленный диагноз и предложение о госпитализации. В распоряжении телеканала...
Узнать больше
Новости мира

Закладчик спрятал наркотики в отделе полиции в Москве

В полицию доставили мужчину по подозрению в торговле наркотиками. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что у мужчины нашли...
Узнать больше
Новости мира

Спрос на туалетную бумагу поднялся в РФ почти в два раза

На 47 процентов увеличился спрос на туалетную бумагу в Российской Федерации. Такой показатель выявлен в период с 16 по 19 марта в...
Узнать больше
-

Хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин» изменили свои логотипы на время борьбы с пандемией коронавируса. Новость об этом распространили пресс-службы команд в Твиттере.

На новом логотипе казанского хоккейного клуба талисман команды барс находится в доме, на карантине. Эмблема «Рубина» выполнена в похожем стиле: змей Зилант тоже помещен в дом, на карантин.

Таким образом команды призывают россиян соблюдать правила борьбы с COVID-19, не забывать о самоизоляции, находиться дома. Об этом сообщает Вечерняя Казань.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Крупный пожар в Рязани тушили почти пять часов

Новости Рязани
Локализовать пожар удалось в 16.23, о полной ликвидации было объявлено в 20.00. Огонь уничтожил два жилых дома и три хозяйственных строений. Люди не пострадали.
Узнать больше

Рязанская журналистка заявила об угрозах

Новости Рязани
Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ.  Шеплякова рассказала,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на домработниц

Спрос на туалетную бумагу поднялся в РФ почти в два раза

Биолог назвала условие для спада COVID-19