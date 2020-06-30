Казанец заявил о преступлении полицейским, не дозвонившись в скорую

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Проживающий в Казани мужчина позвонил полицейским и заявил, что он изрезал соседку. Такой поступок мужчина совершил после того, как не сумел дозвониться в скорую помощь, когда плохо себя чувствовал.

«36 раз звонил в скорую помощь – они не брали, по телефону «112» позвонил 44 раза – не брали», — жалуется Эльбрус.

Не дозвонившись до врачей, казанец решил преодолеть возникшую трудность нестандартным способом: он набрал телефон правоохранителей и заявил, что напал на соседку. Последняя, которая якобы была ранена, подтвердила бездействие медиков при приезде полицейских. В свою очередь мужчина рассказал стражам порядка, почему их вызвал, а также заявил, что он страдает от гипертонии и давления.

«Да, ложный вызов. А у меня вариантов нет! Если я умер бы? Сейчас у нас идет в стране коронавирус. Если я сдох бы?» – пожаловался потерпевший.

Теперь мужчину накажут за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф, пишет Вечерняя Казань.