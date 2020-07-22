Известную фитнес-модель задержали за секс с малолетней девочкой

Накануне задержали известного фитнес-тренера и модель Александра Крупнова, которого подозревают в совращении несовершеннолетней. Об этом пишет газета «МК».

По предварительным данным, 33-летний мужчина познакомился в социальных сетях с 15-летней девочкой. Они часто переписывались и пару раз встречались. Об этом узнала мать девочки. Женщина нашла их переписку, в которой Крупнов обсуждал с девочкой их секс.

Отмечается, что на съемную квартиру фитнес-тренера с проверкой пришли сотрудники полиции, которым тот отказался открывать дверь. Тогда дверь вскрыли, и Крупнова задержали.

В 2016 году Крупнов завоевал титул абсолютного чемпиона России по бодибилдингу. Кроме того, он является призером Европы в данном виде.