Известная порноактриса рассказала, почему является одинокой

Известная порноактриса Райли Рид рассказала, что является очень одинокой. Она заявила, что работа помешала ей построить нормальные отношения с другими людьми.

Девушка отметила, что отношения с мужчинами у нее не ладятся потому, что многие против ее профессии. Райли отметила, что однажды после расставания молодой человек заявил ей, что ему иногда было противно с ней целоваться.

Кроме того, по словам Рид, ей приходится не общаться со своей семьей опять же из-за работы: родная мать использовала ее для денег; отец не хочет с ней общаться; мачеха не пускает ее в дом; сестры и братья не желают быть замеченными в компании актрисы. Молодая американка желает отговорить всех девушек идти в ее профессию, чтобы не ломать себе жизнь.

Райли отметила, что хочет провести старость без людей. Она заявила, что желает стать «сумасшедшей собачницей», сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм Райли Рид