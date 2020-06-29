Историк-расчленитель Соколов устроил истерику в суде

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У историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сдали нервы во время очередного заседания суда. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что экс-преподаватель потребовал, чтобы его переписку с жертвой показали на открытом судебном заседании. По его мнению, это покажет людям, что его бывшая возлюбленная творила «ужасные вещи».

Отмечается, что Соколов даже оказывает давление на судью. По его словам, в случае, если он не покажет переписку, то это якобы будет означать, что он действует под давлением прессы, которая создала историку «жуткий образ».

Соответствующее видео опубликовано в Сети.