На главную Новости мира Источник: ХК «Южный Урал» планируют ликвидировать
Новости мираОбществоСпорт

Источник: ХК «Южный Урал» планируют ликвидировать

Источник, близкий к издательству Орск.ру сообщил, что в Министерстве спорта Оренбургской области призвали руководителей ХК «Южный Урал» предоставить сведения о том, сколько денежных средств нужно будет для ликвидации организации.

В реестр данных также должны войти суммы, которые пойдут на выплату за разрыв контрактов с игроками, тренерами и сотрудниками команды, и деньги, что потратят на погашение штрафов перед Высшей хоккейной лигой.

Имеющаяся информация о ликвидации «Южного Урала» была опровергнута генеральным директором команды Олего Пивуновым. Функционер, наоборот, заявил, что денежные средства для финансирования спортивной организации уже были заложены в областной бюджет на следующий год. От Министерства спорта региона информации пока что не поступало, сообщает Орск.ру.

Фото: Орск.ру

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Петрозаводске двое мужчин убили женщину ради квартиры

В ДТП в Тверской области пострадали 11 человек

Нетрезвый мужчина залез ночью в магазин и продолжил отмечать день рождения