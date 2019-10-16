Источник: ХК «Южный Урал» планируют ликвидировать

Источник, близкий к издательству Орск.ру сообщил, что в Министерстве спорта Оренбургской области призвали руководителей ХК «Южный Урал» предоставить сведения о том, сколько денежных средств нужно будет для ликвидации организации.

В реестр данных также должны войти суммы, которые пойдут на выплату за разрыв контрактов с игроками, тренерами и сотрудниками команды, и деньги, что потратят на погашение штрафов перед Высшей хоккейной лигой.

Имеющаяся информация о ликвидации «Южного Урала» была опровергнута генеральным директором команды Олего Пивуновым. Функционер, наоборот, заявил, что денежные средства для финансирования спортивной организации уже были заложены в областной бюджет на следующий год. От Министерства спорта региона информации пока что не поступало, сообщает Орск.ру.

Фото: Орск.ру