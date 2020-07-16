Иркутск ушел под воду после ливней

Сильнейшие ливни обрушились на Иркутск и затопили город. Вода заполонила улицы, попала в дома и автомобили. Последствия нашествия стихии очевидцы засняли на видео и выложили в Сеть.

При просмотре можно заметить, что автомобили едут по затопленным улицам, некоторые из них приходится выталкивать из воды. Уровень воды на улицах высокий.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате нашествия ливней пострадали 10 человек. Их пришлось эвакуировать из затопленных домов. Теперь потерпевшие находятся в пунктах временного содержания.

В некоторых местах приходится отключать электричество. Также приостанавливается трамвайное движение, не работают светофоры.

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