Интимная игра довела женщину до смерти в Москве

Жительница Москвы умерла во время любовных утех с садомазохистским уклоном. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Сообщается, что пара нередко практиковала садо-мазо секс. В их квартире нашли большое количество интимных игрушек. По предварительной информации, москвичка часто занималась любовью со своим 45-летним возлюбленным с элементами жесткого доминирования. Вероятно, очередная любовная игра вышла из-под контроля, что привело к смерти женщины.

Стражи порядка задержали партнера 50-летней погибшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.