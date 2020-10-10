И.о. министра образования совращал детей в Архангельске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего чиновника администрации Архангельской области.

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет об исполняющем обязанности министра образования и науки региона Юрии Гнедышеве. Его задержали после обысков.

По версии следователей, в декабре 2019 года мужчина вел переписку с двумя школьницами. Одной из них он направил видео сексуального характера. В настоящее время проверяются все его контакты в Сети.

Ранее сообщалось, что Гнедышев накануне задержанием подал заявление на отпуск с 9 октября с последующим увольнением.