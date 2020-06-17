Грудь едва не выпала из купальника «Русской Кардашьян»

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Известная модель Анастасия Квитко порадовала фанатов новой пикантной публикацией. Снимки красавица выложила в Инстаграм.

На фотографиях девушка позировала в белоснежном купальнике. Он с трудом выдержал огромную и роскошную грудь Анастасии, а трусики подчеркнули формы Квитко сзади.

В публикации модель спросила у подписчиков, нравится ли им ее купальник. Фанаты были в восторге и от фигуры красотки, и от модного купальника.