Голая Дакота и восемь глаз поразили поклонников

Рита Дакота, которая сейчас лечится дома от Covid-19, поразила поклонников откровенной фотографией с оригинальным исполнением. Звезда предстала перед фанатами в Инстаграме обнаженной с 8-ю глазами.

Под публикацией Рита спросила у подписчиков, нравится ли им пикантный снимок с нестандартным образом, или такой перформанс – это слишком? В ответ поклонники стали слать Рите различные комментарии.

Некоторые шутили про восемь глаз, другие восторгались оригинальным решением певицы и ее красотой. Другие заметили, что образ слишком откровенный, пишет Пятый канал.