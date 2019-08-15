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Форвард «Торпедо» забил шикарный гол пяткой

Нападающий футбольного клуба «Торпедо» (Москва) Иван Сергеев в игре 8-го тура ФНЛ против курского ФК «Авангард» отметился сногсшибательным голом. Шикарный мяч форвард забил пяткой.

До 46 минуты торпедовцам не удавалось сравнять счет в матче. Но Сергеев сумел переломить ход встречи, причем сделал это очень эффектно. Нападающий после передачи с фланга изящно перебросил мяч пяткой через вратаря. Голкипер оказался бессилен, а находившийся спиной к воротам форвард отправился праздновать шикарный гол в ворота соперников.

Позднее Иван отличился еще раз, а встреча закончилась победой его команды со счетом 3:1. Теперь Сергеев претендует на получение приза за лучший гол сезона, сообщает РЕН ТВ.

Фото: скриншот из видео

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