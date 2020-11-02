Фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй возглавил рейтинг российского проката

За первый уик-энд фильм «Ведьмы» возглавил рейтинг российского кинопроката. Об этом сообщает «Киноафиша».

Премьера картины в РФ была 29 октября. За одни выходные фильм Роберта Земекиса собрал почти 120 млн рублей. Примечательно, что в первый день фильм заработал 19 млн рублей.

Картина является киноадаптацией популярного британского романа Роальда Даля. Ранее это же произведение экранизировал Николая Роуг в 1990 году.

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Сюжет строится вокруг маленького мальчика, которого злобные ведьмы превращают в мышонка. До этого ребенка уже предупреждала бабушка, что среди обычных людей живут и колдуньи. Женщина даже рассказала, как их можно узнать. Роль главной ведьмы, которая хочет убить мышонка, досталась Энн Хэтэуэй.