«Это все липа!» – чиновник об обвинении в пьяном ДТП

Видео последствий ДТП с участием пьяного главы Лебедянского сельсовета появилось в Сети. Ролик в паблике «Лебедянь и Район» в соцсети ВКонтакте выложила местная жительница, рассказав, что чиновник устроил 10 июля аварию около заброшенного Дома культуры села Куликовка, разбил два мотоцикла и чуть не побил молодых людей.

– Вечером 10 июля возле заброшенного ДК отдыхали ребята. Мы были на новых дорогих мотоциклах. Внезапно подъехал мужчина, он был так пьян, что даже говорить не мог. Это оказался глава Куликовского сельсовета. Он наехал на мотоциклы, едва не задавил людей. Бросался драться на подростков. На следующий день он написал заявление, что его избили. Хотя было примерно 30 свидетелей того, что это не так. Страшно, что такие люди занимают такие посты, – сказала девушка в своем обращении.

Глава Куликовского сельсовета Алексей Зайцев находится в отпуске, однако корреспонденты издания GOROD48 поговорили с ним, чиновник описал со своей точки зрения инцидент, случившийся 10 июля.

– Это все липа! Никаких пьяных ДТП не было. На место конфликта приезжали и полицейские, и автоинспекторы. Заявлений по ситуации нет, потерпевших нет. Я никаких заявлений не писал и писать не собираюсь. Если девушка считает, что я в чем-то виновен, то почему она не написала жалобу. Я, если что-то нарушил или совершил, готов полностью нести ответственность, – заявил Зайцев.

Он отметил также, что его должность не является очень высокой. Он подчеркнул, что готов лишиться своей должности. Однако Алексей напомнил, что протокол об аварии не оформляли. Заявление о том, что он находился за рулем в нетрезвом виде Зайцев назвал бредом, уточнив, что водительские права у него при себе.

По его мнению, видеоролик является ответом молодого поколения на попытки главы сельсовета навести порядок у заброшенного ДК.