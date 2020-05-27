Есть погибшие: в Сибири подсчитывают потери после нашествия стихии

Двое погибли, еще семеро получили травмы во время нашествия стихии на Новосибирскую и Кемеровскую области Российской Федерации. МЧС подсчитывает урон после ЧП.
По данным МЧС, 26 мая на Урал и Сибирь пришел циклон, из-за которого пострадали 9 человек, двое из них погибли. Уточняется, что ветка дерева убила мужчину в Новосибирске. В Кемеровском регионе есть погибший после обрушения стены зернохранилища.
В число пострадавших вошел один несовершеннолетний. Все потерпевшие доставлены в больницы, пишет РЕН ТВ.
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