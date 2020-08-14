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Новости мираПроисшествия

Энди Картрайта могли отравить перед расчленением

Иван Федоров

Украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) могли отравить перед расчленением. Данная версия является на данный момент основной в расследовании гибели певца.

Как сообщают Невские новости, после проведения судмедэкспертизы в руки криминалистов попал полный биохимический анализ крови Юшко. Именно результаты проверки дали возможность сделать вывод о том, что Картрайт был отравлен перед расчленением.

Ранее останки Энди Картрайта были найдены в Петербурге. Его супруга считается подозреваемой в убийстве и расчленении музыканта. Она заявила, что не хотела бесславной смерти для рэпера, поэтому решилась на расчленение, чтобы затем кремировать останки.

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После получения результатов судмедэкспертизы расследование уголовного дела по факту гибели артиста продолжается.

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