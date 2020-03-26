Эксперты рассказали, как правильно хранить шины на дисках

Алексей Агеев
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Зачастую у автовладельцев имеется два комплекта дисков и шин – для зимы и лета. Поэтому многих волнует проблема хранения колес.

Часто различные фирмы предлагают услуги по хранению шин и дисков. Колеса ставят на полку и оставляют до нужного череда, но вертикальное хранение для колес губительно, потому что диск продавливает резину. Колеса в сборе надо хранить в горизонтальном положении.

При этом эксперты отмечают, что хранить колеса на открытом воздухе нельзя. Наконец, нельзя класть колеса около отопительных устройств. До них должен быть как минимум метр, сообщает Speedme.

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