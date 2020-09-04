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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

7info7
Изображение Павел К. с сайта Pixabay

При благоприятном развитии событий за ближайшие три-четыре месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€. Об этом в четверг, 3 сентября, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.

Тем не менее, эксперты считают такой сценарий маловероятным, так как на него оказывают влияние различные факторы как в России, так и за рубежом.

В первую очередь, речь идет о ценах на нефть. По мнению, главного аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, цена нефти Brent способна вновь достичь $40–42 после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Также сложно предсказать, какое влияние на курс рубля окажет вероятная вторая волна коронавирусной инфекции.

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Еще одним вероятным фактором влияния на цену национальной валюты может стать введение новых санкций странами Запада из-за обострения геополитической ситуации.

«Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля», — сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Наконец, на волатильности рубля могут отразиться результаты выборов президент США, которые 3 ноября. По мнению Запорожского, победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у этой партии есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами.

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года.

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