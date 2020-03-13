Эксперт сообщил, когда может закончиться пандемия коронавируса

На страницах издания New York Post появилась новая статья о коронавирусе. В ней председатель экспертного сообщества госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, когда может закончиться эпидемия коронавируса.

Специалист полагает, что коронавирус отступит уже в июне 2020 года. Чтобы достигнуть такого результата, страны должны действовать согласно определенному плану. Нужно мобилизовать все силы, чтобы ликвидировать инфекцию. Кроме того, эксперт призвал государства «следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне».

Наньшань полагает, что приход теплой погоды может привести к спаду распространения коронавируса. Но все это будет реализовано только при принятии необходимых мер, сообщает Ферра.