Эксперт рассказал, что нельзя делать на своем балконе

Зачастую балкон у россиян используется в качестве склада ненужных вещей. Некоторые делают из лоджии целую оранжерею. При этом многие даже не задумываются, что есть некоторые ограничения в использовании своего балкона. Об этом рассказала преподаватель правовых дисциплин одного из российских университетов Наталия Пшеничникова агентству «Прайм».

Так, на лоджии нельзя сажать свисающие лианы без разрешения местной администрации. Но эксперт рассказала, что ставить внутри помещения цветочные конструкции никто не запретит.

— По правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов. Курение подпадает под категорию «открытого огня», а значит, оно тоже запрещено. Однако этот запрет относится только к тем, кто нарушает требования пожарной безопасности: бросает окурки с балкона, стряхивает пепел и прочее, — рассказала Наталия Пшеничникова.

За один выброшенный окурок нарушителю грозит штраф в размере 3 000 рублей, а если произошло возгорание — 5 000 рублей. В том случае, если пожар привел к негативным последствиям, курильщику грозит уголовная ответственность.

— Приготовление еды на балконе подпадает под те же правила пожарной безопасности, что и курение. Особенно это касается любителей шашлыков на открытом огне – такой кулинарный эксперимент однозначно влечет за собой штраф, — заметила специалист.

Запреты касаются и людей, которые любят хранить ненужные вещи на балконе. Прежде чем устраивать из лоджии склад, необходимо убедиться в том, что там не будет взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.

— Они могут повлечь за собой взрыв, отравлять или загрязнять воздух. За хранение опасных вещей на балконе грозит не только штраф в 1500 рублей, но и уголовная ответственность, — предупреждает эксперт.

Бывает, что люди устраивают из балкона настоящий курятник. Тогда за неприятный запах и шум по утрам могут выписать сразу два штрафа общей суммой от 3 000 рублей.