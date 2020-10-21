Эксперт рассказал, что нельзя делать на своем балконе

Зачастую балкон у россиян используется в качестве склада ненужных вещей. Некоторые делают из лоджии целую оранжерею. При этом многие даже не задумываются, что есть некоторые ограничения в использовании своего балкона. Об этом рассказала преподаватель правовых дисциплин одного из российских университетов Наталия Пшеничникова агентству «Прайм».
Так, на лоджии нельзя сажать свисающие лианы без разрешения местной администрации. Но эксперт рассказала, что ставить внутри помещения цветочные конструкции никто не запретит.
За один выброшенный окурок нарушителю грозит штраф в размере 3 000 рублей, а если произошло возгорание — 5 000 рублей. В том случае, если пожар привел к негативным последствиям, курильщику грозит уголовная ответственность.
Запреты касаются и людей, которые любят хранить ненужные вещи на балконе. Прежде чем устраивать из лоджии склад, необходимо убедиться в том, что там не будет взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.
Бывает, что люди устраивают из балкона настоящий курятник. Тогда за неприятный запах и шум по утрам могут выписать сразу два штрафа общей суммой от 3 000 рублей.