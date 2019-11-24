Эксперт раскрыл детали нахождения в коме

Кома не способна продолжаться более 4 недель. Об этом заявил глава Научного центра неврологии. Специалист также раскрыл сведения о том, что чувствуют люди, когда находятся в коме.

Медик рассказал, чем может кончиться пребывание человека в состоянии комы. Первый вариант – больной придет в себя. Второй вариант – пациент будет в состоянии минимального сознания. Третий вариант – смерть.

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Специалист заявил, что в случае, когда больной пребывает в состоянии минимального сознания 3-12 месяцев, можно сделать вывод, что из комы потерпевший не выйдет никогда, сообщает Ферра.