Двое погибли в массовой аварии под Калугой

Вечером 4 сентября в Калужской области столкнулись четыре транспортных средства. Авария оказалась смертельной.

Известно, что массовое ДТП случилось на 99 километре Варшавского шоссе в Жуковском районе. Согласно данным свидетелей, сперва столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль марки Volvo. Это стало причиной образования дорожного затора. Затем шофер микроавтобуса стал объезжать пробку по встречке и протаранил грузовик.

В итоге двое получили смертельные травмы. Один человек умер на месте ЧП, второй скончался в больнице. Еще один участник ДТП находится в реанимации, сообщает Весть News.