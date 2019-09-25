Две девушки изнасиловали студента из-за царапины на телефоне – СМИ

В Татарстане двух девушек в возрасте 32 и 22 лет подозревают в изнасиловании 19-летнего студента. Об этом сообщает «Татарстан 24».



Шокирующий случай произошёл в Бугульме 15 сентября. Сообщается, что по данному случаю возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, студент-отличник зашёл к своей подруге в перерыве между лекциями. Та попросила его посмотреть, что случилось с телефоном, а когда парень вернул аппарат, возмутилась, что на нём появилась трещина на экране. После этого девушка со своей подругой стали требовать с молодого человека 3 тысячи рублей на ремонт.



Не получив денег, девушки совершили в отношении студента насильственные действия сексуального характера. Всё происходящее они снимали на тот самый телефон.



Пока неясно, почему парень не оказывал сопротивление. Сообщается, что в момент изнасилования он был трезв. Освободиться студенту удалось после того, как девушки устали и отправили его искать деньги на ремонт телефона.



Сделанное насильницами видео приобщено к материалам уголовного дела. Решается вопрос о помещении подозреваемых под стражу.

